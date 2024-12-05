Робота російського "Газпромбанку" паралізована внаслідок кібератаки ГУР – джерело

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони паралізували роботу російського "Газпромбанку". Про це розповів обізнаний співрозмовник у розвідці, повідомляє Укрінформ.

"Кіберфахівці ГУР здійснили успішну масштабну кібератаку на системи російського підсанкційного "Газпромбанку", який входить до трійки найбільших банків РФ. Внаслідок потужної DDOS-атаки клієнти "Газпромбанку" втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача банку. Сотні тисячі росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через непрацюючі додатки "Газпромбанку" , - повідомило джерело.

За словами співрозмовника агентства, атака заблокувала роботу терміналів "Газпромбанку" по всій Росії.

Зокрема, у громадському транспорті Томська перестали працювати термінали оплати за проїзд. Аналогічна проблема у громадському транспорті Воронежа. Через параліч роботи терміналів "Газпромбанку" Самарська філармонія продавала квитки лише за готівку і лише у касах - онлайн-покупка та оплата картками була неможлива.

Російські медіа також підтвердили факт DDOS-атаки на сайт "Газпромбанку", який перестав відкриватися на території Франції та Німеччини. Окрім сайту, також не запускався мобільний додаток банку.

Зазначимо, "Газпромбанк" — один з найбільших банків Росії. Клієнтами установи є близько 3 мільйонів фізичних та близько 45 тисяч юридичних осіб. 21 листопада 2024 року Мінфін США наклав на російський "Газпромбанк" санкції.