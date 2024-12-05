Депутати закликали інші держави переглянути правомірність членства РФ в ООН

Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів, урядів іноземних держав, міжнародних організацій з нагоди 30-ї річниці підписання Будапештського меморандуму в якому, зокрема, закликала розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі членів ООН. Про це заявив народний депутат з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

За його словами, законодавча ініціатива №12277 була підтримана 287 голосами народних депутатів.

Метою документа є об’єднання міжнародної спільноти у подальшій підтримці України у протидії збройній агресії Російської Федерації та відновлення довіри держав світу до міжнародних договорів у сфері безпеки.

Постановою народні депутати закликають парламентарів та уряди іноземних держав, міжнародних організацій та Парламентської Асамблеї НАТО продовжувати надання підтримки Україні, у тому числі фінансової та військово-технічної, сприяти відновленню її територіальної цілісності, сприяти покаранню Російської Федерації та її військово-політичного керівництва за скоєння воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину агресії та об’єднати колективні зусилля навколо імплементації Української Формули миру та Плану перемоги України для збереження заснованого на міжнародному праві світового порядку та відновлення поваги до принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Водночас Верховна Рада закликає розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі членів ООН, а також питання ефективності гарантій, наданих згідно з Будапештським меморандумом, на рівні Генеральної Асамблеї ООН, при цьому звернути увагу на необхідність розробки конкретних механізмів для реалізації міжнародних гарантій безпеки.

Українські парламентарії закликають держави, що володіють ядерною зброєю визнати відповідальність Росії за порушення гарантій безпеки за Будапештським меморандумом, активізувати зусилля для припинення РФ ядерного шантажу світу, а також створити міжнародний механізм контролю і відповідальності за дотриманням гарантій безпеки, наданих державам, які добровільно відмовилися від ядерної зброї.

Народні депутати закликають міжнародних партнерів розглянути можливість надання Україні спеціальних гарантій безпеки разом з можливістю оборонної співпраці з Організацією Північноатлантичного договору.

Окрім того, Рада закликає парламенти держав – членів Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору – звернутися до національних урядів щодо ухвалення рішення про запрошення України до НАТО та підтримку вступу України до Європейського Союзу.