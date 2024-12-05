Міноборони Німеччини: Росія збільшує присутність у Балтійському морі
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вже деякий час збільшує свою присутність у Балтійському морі, повідомляє Європейська правда.
За словами Пісторіуса, присутність російського військово-морського флоту і цивільних кораблів в Балтійському морі значно зросла. Час від часу тут також присутній китайський флот.
"Це свідчить про стратегічну важливість Балтійського моря для багатьох, особливо для Росії та Китаю, зокрема й у плані обходу санкцій", – сказав він в ефірі радіо Deutschlandfunk.
Очільник німецького оборонного відомства додав, що Росія неодноразово демонструвала провокаційну поведінку, знайому нам ще з часів холодної війни.
"У нас неодноразово були інциденти в Балтійському морі, які призводили до попереджувальних пострілів у повітря, попереджувальних пострілів у воду", – сказав він.
Пісторіус порівняв цю поведінку з інцидентами, коли російські винищувачі літали над країнами Балтії без розпізнавальних знаків, щоб перевірити, як відреагує НАТО.
Напередодні ЗМІ повідомили про інцидент у Балтійському морі між російським кораблем і німецьким вертольотом, який виконував розвідувальну місію. Екіпаж російського корабля нібито випустив сигнальні боєприпаси.