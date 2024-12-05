Трамп оголосив, що призначить астронавта-мільярдера керувати NASA

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру мільярдера та космічного туриста Джареда Айзекмана на посаду адміністратора Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Я радий висунути Джареда Айзекмана, визнаного бізнес-лідера, філантропа, пілота та астронавта на посаду адміністратора NASA" , – заявив Трамп.

43-річний Айзекман очолює компанію з обробки платежів, він також є співзасновником Draken International – приватної компанії, яка, за даними газети Politico, наймала відставних військових пілотів для навчання українських льотчиків застосуванню F-16.