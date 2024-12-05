Росіяни примусово усиновили 314 українських дітей з Луганська та Донецька

Згідно з останнім звітом Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, 314 українських дітей були примусово всиновлені російськими сім’ями з окупованих Донецька та Луганська. Щонайменше 67 із них були змушені прийняти російське громадянство, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ операційної директорки Bring kids back UA Дарії Зарівної в Раді Безпеки ООН.

У ході виступу вона також подякувала Сполученим Штатам Америки, які зараз головують у Радбезі ООН, за організацію цієї важливої дискусії та всім делегатам і доповідачам – за їхні виступи. Вона також наголосила, що Росія не має ані юридичного, ані морального права на місце постійного члена Радбезу.

"Росія ніколи не зможе стерти свого авторства у звірствах, скоєних в Україні. Вже два роки поспіль армія постійного члена Ради Безпеки – Росії – входить до переліку грубих порушників прав дітей. Це вперше в історії ООН", – наголосила вона.

Представниця України закликала світову спільноту до максимального тиску на Росію, аби змусити її дотримуватися норм міжнародного права.

За її словами, кожного тижня гинуть і дістають поранення щонайменше 16 дітей. Вона також зазначила, що через війну мільйони українців, зокрема неповнолітніх, стали біженцями. Сотні тисяч дітей залишаються на територіях, підконтрольних РФ, – поза доступом України та міжнародних організацій.

Україна розшукує майже 20 тисяч дітей, які стали жертвами незаконної депортації та примусового переміщення. Проте реальна цифра може бути в рази більшою.