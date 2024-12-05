Екс-глава МЗС Кулеба влаштувався на нову роботу: що відомо

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба працюватиме старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера Гарвардської школи Кеннеді (США), повідомляє Ділова столиця.

Профіль Кулеби з'явився на сайті установи.

На новій роботі він, досліджуватиме дипломатію, безпеку, стійкість, читатиме лекції та писатиме книгу про війну в Україні.

"Дмитро Кулеба був центральною фігурою в тому, як Україна та міжнародна спільнота справлялися з одним із найбільших викликів для ліберального міжнародниго порядку, що тривав майже 80 років, і найбільшої наземної війни в Європі після Другої світової війни. Його лідерство та стратегічне бачення зробили його трансформаційною фігурою за цей час. Його призначення в Центрі Белфера підкреслює нашу місію підготувати наступне покоління лідерів до розуміння та орієнтування в складному світі, що швидко розвивається. Його присутність стане натхненням для наших студентів і життєво важливим ресурсом для нашої академічної спільноти" , — охарактеризувала Кулебу директорка Центру Меган О'Салліван.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у Сполучених Штатах, замінивши Оксану Маркарову, проте він відмовився.