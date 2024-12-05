Президент Грузії відреагувала на санкції з боку України

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала рішення українського президента Володимира Зеленського щодо запровадження санкцій проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та 19 його спільників, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить її заява у соціальній мережі Х.

У своєму дописі Зурабішвілі поширила відеозвернення Зеленського та зазначила: "краще і не скажеш", висловивши повну підтримку рішення українського лідера.

Вона також подякувала Зеленському за цей крок і наголосила на загрозі, яку становить Росія для Чорноморського регіону.

"Росія намагається повернути контроль над Чорним морем", - повідомила Зурабішвілі.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 грудня, Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про введення санкцій проти Іванішвілі та його оточення, закликавши європейські та американські уряди долучитися до таких дій.

Це рішення було прийнято українською стороною у відповідь на численні порушення громадянських прав з боку уряду Іванішвілі під час розгонів протестів у Тбілісі, які почалися через відтермінування євроінтеграції країни.

До санкційного списку увійшли:

Бідзіна Іванішвілі - експрем'єр-міністр Грузії;

Грігол Лілуашвілі - член парламенту Грузії;

Кахабер Каладзе - грузинський політик та ексфутболіст київського "Дінамо", захисник італійського клубу "Мілан" і національної збірної Грузії. Мер Тбілісі з 13 листопада 2017 року;

Міхаїл Чінчаладзе - голова Апеляційного суду Грузії;

Мамука Мдінарадзе - виконавчий секретар партії "Грузинська мрія";

Вахтанг Гомелаурі - грузинський політик, який раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ і Служби безпеки Грузії з вересня 2019 року;

Отар Парцхаладзе - ексгенпрокурор Грузії, який знаходиться під санкціями США;

Іраклій Рухадзе - власник телекомпанії "Імеді";

Леван Мурусідзе - суддя та член Вищої ради юстиції Грузії;

Віктор Джапарідзе - член парламенту від "Грузинської мрії";

Дімітрі Самхарадзе - член парламенту від "Грузинської мрії"

Гіоргі Хаїндрава - ексміністр;

Іраклій Кобахідзе - грузинський проросійський політик, спікер парламенту Грузії з 18 листопада 2016 по 21 червня 2019 року, прем'єр-міністр Грузії з 8 лютого 2024 року, член парламенту з 2016 року, лідер партії "Грузинська мрія" з 11 січня 2021 року;

Також під обмеження України потрапили: Гіоргі Кобахідзе, Звіад Шаламберідзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукіані, Іраклій Карселадзе, Каха Бекаурі.

Зазначається, що санкції діятимуть впродовж 10 років.

Протести у Грузії

Після перемоги у жовтні проросійської партії "Грузинська мрія" на чолі із прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський прокоментував ситуацію у Грузії після заяви прем’єра про відкладення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Він заявив, що таке рішення суперечить прагненням більшості грузинів і політиці, яку декларувала грузинська влада.

Наприкінці листопада в Грузії розпочалися протести. Основною причиною стала фактична відмова від євроінтеграції.

Розгони акцій протесту у Тбілісі розпочалися дуже швидко. Були затримані сотні людей, а також зафіксовано напади на демонстрантів і журналістів.

Правозахисні організації та омбудсмен заявили, що насильство було застосовано навіть до мирних учасників акцій.

Додамо, що своєю чергою ЄС фактично оголосив про зупинку вступу Грузії до союзу.

Також зазначимо, що минула ніч для учасників протесту стала першою, яка пройшла без розгонів. Однак затримання все ж таки мали місце.