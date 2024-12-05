Очільник МЗС України вийшов перед виступом Лаврова на засіданні ОБСЄ

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергєя Лаврова, повідомляє Європейська правда.

У четвер, 5 грудня, Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ на Мальті перед початком виступу свого російського колеги Лаврова.

Перед цим, наприкінці свого виступу, як передає відомство, він назвав його воєнним злочинцем.

Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Як повідомляли, міністри закордонних справ Польщі та Чехії – Радослав Сікорський та Ян Ліпавський – заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Відомо, що Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але бере участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це перша його поїздка у країну ЄС за час повномасштабної війни.

За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.