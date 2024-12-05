ЗСУ здійснили вдалий контрштурм на Торецькому напрямку – речниця

Сили оборони провели вдалий контрштурм на Торецькому напрямку в селищі Неліпівка (Донецька область). Водночас у самому Торецьку точаться важкі міські бої. Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова телеканалу "Київ24", повідомляє Укрінформ.

"Цей контрштурм відбувся у селищі Неліпівка Торецького напрямку. Це селище, а не місто, і є більше можливостей використовувати техніку. Тому хлопці провели вдалий штурм, і вони насправді молодці, бо їм протистоїть величезне угруповання військ РФ. Тут оборонці вже довгий час не дають ворогу прориватися, та ще й вдало контратакують і, до речі, не вперше" , - розповіла Бобовнікова.

Вона також повідомила, що на Торецькому напрямку російські окупанти проводять "найбільшу кількість штурмів", а в самому Торецьку точаться важкі міські бої.

"На жаль, там зараз точаться важкі міські бої. Це дуже складний тип бою, у містах ускладнене ведення бою, важко застосовувати техніку. На жаль, саме на цьому напрямку ворог кидає максимальну кількість особового складу, щоб витіснити наших оборонців" , — зазначила Бобовнікова.

Раніше в ОТУ "Луганськ" розповіли, що російська армія проводить у Торецьку безперервні піхотні штурми, не шкодуючи своїх солдатів і намагаючись виснажити Сили оборони.