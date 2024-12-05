Міжнародні резерви України зросли до 40 млрд доларів: НБУ назвав джерела поповнення

Міжнародні резерви України зросли за листопад на 9,2% (на 3,347 млрд доларів) до 39,925 млрд доларів. Резерви зросли після скорочення протягом двох місяців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані НБУ.

Водночас у порівнянні з початком року резерви скоротилися на 1,4% (на 583 млн доларів).

Резерви в листопаді

Як зазначили в пресслужбі НБУ, динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6,678 млрд доларів. З цієї суми:

4,788 млрд доларів - від Світового банку (допомога США)

1,350 млрд доларів від Сполучених Штатів;

235,0 млн доларів – від Японії;

191,9 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП;

99,9 млн доларів – від Південної Кореї;

12,9 млн доларів – від інших партнерів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 433,8 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 263,8 млн доларів.

Національний банк продав на міжбанку в листопаді 2,708 млрд доларів, що на 21% менше, ніж у жовтні.

Нагадаємо, НБУ у жовтні покращив прогноз щодо міжнародних резервів України у 2024 році до 43,6 млрд доларів.