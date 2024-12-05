Міжнародні резерви України зросли до 40 млрд доларів: НБУ назвав джерела поповнення
Міжнародні резерви України зросли за листопад на 9,2% (на 3,347 млрд доларів) до 39,925 млрд доларів. Резерви зросли після скорочення протягом двох місяців, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані НБУ.
Водночас у порівнянні з початком року резерви скоротилися на 1,4% (на 583 млн доларів).
Резерви в листопаді
Як зазначили в пресслужбі НБУ, динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку.
На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6,678 млрд доларів. З цієї суми:
- 4,788 млрд доларів - від Світового банку (допомога США)
- 1,350 млрд доларів від Сполучених Штатів;
- 235,0 млн доларів – від Японії;
- 191,9 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП;
- 99,9 млн доларів – від Південної Кореї;
- 12,9 млн доларів – від інших партнерів.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 433,8 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 263,8 млн доларів.
Національний банк продав на міжбанку в листопаді 2,708 млрд доларів, що на 21% менше, ніж у жовтні.
Нагадаємо, НБУ у жовтні покращив прогноз щодо міжнародних резервів України у 2024 році до 43,6 млрд доларів.