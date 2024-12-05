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ЗСУ вибили росіян з села Новий Комар у Донецькій області - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ вибили росіян з села Новий Комар у Донецькій області - ОСУВ "Хортиця"
Фото: Facebook

Українські військові повернули контроль над селом Новий Комар Донецької області. Окупантів вдалось вибити з населеного пункту, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина.

"Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, знаходиться під контролем Сил оборони", - розповів він.

Повернення контролю ЗСУ над Новим Комаром

Про те, що українські військові вибили росіян з села Новий Комар, розташованого у Волноваському районі Донецької області, зранку 5 грудня написали аналітики DeepState. Зокрема, відомо, що у відбитті населенного пункту приймали участь бійці 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана.

"Російські окупанти зазнали великих втрат, багато хто втік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із 40-ї БрМП РФ", - йдеться на сторінці батальйону.

Що відомо про село

Новий Комар - село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області в Україні.

ЗСУ вибили окупантів з села Новий Комар в Донецькій області, - ОСУВ &quot;Хортиця&quot;
Українські військові повернули контроль над селом Новий Комар Донецької області (deepstatemap.live)

Ситуація на фронті

За минулу добу, 4 грудня, на фронті відбулось 168 бойових зіткнень. Половина з них зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.

Зокрема, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по трьох районах зосередження особового складу та по одному пункту управління противника.

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