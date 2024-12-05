Сирійські повстанці взяли під контроль місто Хама (Оновлено)

Сирійським повстанцям вдалося витіснили проурядові сили з важливого міста Хама і поступово брати його під контроль, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Guardian, Reuters.

Оновлено від 15:00: Як повідомляє Reuters, сирійська армія оголосила, що повстанці увійшли в Хаму після інтенсивних зіткнень, і заявила, що передислоковується за межі міста.

Повстанці заявили, що зайняли райони на північному сході міста. Телеканал "Аль-Джазіра" показав кадри повстанців у місті.

Раніше повідомлялося про оточення ними міста Хама.

Дослівно Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR):

"Повстанці оточили місто Хама з трьох сторін і зараз знаходяться на відстані трьох-чотирьох кілометрів від нього".

Видання акцентує, що Хама розташована в центральній Сирії. Це місто має вирішальне значення для армії Башара Асада, коли йдеться про захист столиці і резиденції влади – Дамаска.

"Бої навколо Хами розпочалися після блискавичного наступу очолюваних ісламістами повстанців, які за лічені дні вирвали з-під контролю президента значні території, в першу чергу друге місто Сирії Алеппо" , – пише The Guardian.

Повідомляється, що бої навколо Хами були особливо запеклими.

SOHR, що базується у Великобританії і спирається на мережу джерел у Сирії, заявила, що урядовим військам "залишився лише один вихід у напрямку Хомса на південь".

Асад наказав підвищити зарплату кадровим солдатам на 50%, прагнучи зміцнити оборону.

Сирійська обсерваторія з прав людини також повідомляє, що урядові війська стягнули "великі військові колони до Хами" та її околиць протягом попередніх 24 годин.

SOHR заявляє про "десятки вантажівок з танками, зброєю, боєприпасами і солдатами", які попрямували до міста, в той час як "сили режиму і проурядові бойовики на чолі з російськими та іранськими офіцерами" відбили атаку на північний захід від Хами.

Повстанці розпочали наступ 27 листопада – того ж дня, коли набуло чинності перемир'я у війні між Ізраїлем та Хезболлою в сусідньому Лівані.

Видання акцентує, що і Хезболла, і Росія були ключовими прихильниками уряду Асада, але останнім часом загрузли у власних конфліктах.

4 грудня ООН заявила, що 115 000 людей були "змушені покинути свої домівки в Ідлібі і північному Алеппо" в результаті бойових дій.

За даними Обсерваторії, внаслідок загострення конфлікту загинули 704 людини, переважно учасники бойових дій, а також 110 цивільних осіб.