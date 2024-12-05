Окупанти відправляють у штурми на фронті колишніх ув'язнених жінок – ОСУВ "Хортиця"

Росія почала залучати жінок з місць позбавлення волі до штурмових дій. Поки що вони не потрапляли у полон до українських бійців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Такого раніше помічено не було, однак зараз є інформація, що як раз ворог застосовує такий людський ресурс, що жінки беруть участь в штурмових діях. В полон вони ще не потрапляли" , — заявив Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" зауважив, що здебільшого жінок в армії ворога залучають до меддопомоги чи підрозділу зв'язку.