Окупанти відправляють у штурми на фронті колишніх ув'язнених жінок – ОСУВ "Хортиця"
Росія почала залучати жінок з місць позбавлення волі до штурмових дій. Поки що вони не потрапляли у полон до українських бійців, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"Такого раніше помічено не було, однак зараз є інформація, що як раз ворог застосовує такий людський ресурс, що жінки беруть участь в штурмових діях. В полон вони ще не потрапляли", — заявив Волошин.
Речник ОСУВ "Хортиця" зауважив, що здебільшого жінок в армії ворога залучають до меддопомоги чи підрозділу зв'язку.
"Це колишні ув'язнені, засуджені із загонів "Шторм". Поки що в полон вони не потрапляли. Як тільки буде інформація — ми обов'язково повідомимо", — додав він.