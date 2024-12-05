Блогеру-військовому Сорду оголосили підозру за зберігання зброї – ЗМІ

Правоохоронці повідомили про нову підозру військовому блогеру, який незаконно зберігав боєприпаси. Граната та патрони були виявлені під час обшуку. ﻿ Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Згідно з даними джерел видання, мова йде про блогера-військового Владислава Сорда.

Як пише Нацполіція, санкціонований обшук проводився у листопаді поточного року. Тоді ж правоохоронці виявили у підозрюваного гранату та набої.

"У грудні слідчі зібрали достатньо доказів для оголошення зловмиснику ще однієї підозри — за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України). Разом з тим, підозрюваному вручено клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою" , - пише поліція.

Наразі підозрюваному загрожує сім років тюрми.

Справа Сорда

У липні 2022-го Сорд заявив про можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Як зрештою з'ясувала Нацполіція, чоловік привласнив щонайменше 350 тисяч гривень. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках. Через це нещодавно Сорду повідомили про підозру.