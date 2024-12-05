В Україні збанкрутував ще один банк

Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ "Комерційний інвестиційний банк" ("Комінвестбанк") до категорії неплатоспроможних. Це перше банкрутство банку цього року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначили в НБУ, частка банку на ринку становила 0,04% від усіх активів платоспроможних банків станом на 1 листопада 2024 року.

"Відповідно віднесення АТ "Комінвестбанк" до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, кожен вкладник "Комінвестбанку" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками

Загалом можлива сума виплат становить 432 млн гривень. Обсяг високоліквідних активів Банку, ураховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн гривень.