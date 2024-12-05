У Фінляндії вимагають довічне для російського найманця Петровського

Прокурори Фінляндії вимагають довічне ув’язнення для засновника і колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського) за скоєння воєнних злочинів на сході України, повідомляє Європейська правда.

Як передає фінський суспільний мовник Yle, у четвер, 5 грудня, у повітовому суді Гельсінкі розпочався розгляд справи щодо Тордена. Тордена звинувачують у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року.

Зауважимо, це вперше, коли у Фінляндії висунуто звинувачення про воєнні злочини в Україні.

Звинувачення пов'язані з діяльністю Тордена у військовому неонацистському угрупованні "Русич", яке воювало на боці сепаратистів, що підтримуються Росією, так званої "ЛНР".

Як зазначили в обвинувальному акті, він як заступник командира віддавав накази і сам розстрілював українських військових. Докази злочинів здебільшого складаються з відеозаписів, оскільки угруповання знімало та публікувало ці ролики.

Сторона звинувачення вимагає довічного ув'язнення для Тордена.

Адвокат росіянина Гейкі Лампела, своєю чергою, заявив, що Торден заперечує всі звинувачення у воєнних злочинах. Захист також заперечує, що "Русич" сповідує неонацистську ідеологію.

У лютому Тордена засудили у Фінляндії до двох років тюремного ув'язнення за двократне порушення заборони на в'їзд.

Петровського внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України. За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як найманець Алексєй Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

У грудні 2023 року фінський Верховний суд ухвалив рішення, що чоловіка не можна екстрадувати в Україну, бо на нього там нібито чекає поводження, що принижує людську гідність.

Вже в жовтні 2024 року стало відомо, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії завершила попереднє розслідування щодо Петровського.