Зеленський: У російському полоні перебувають щонайменше 6 мерів та голів громад

Україна не отримує достатньо допомоги від інших організацій в питанні повернення українських полонених у Росії. Наразі у полоні перебувають щонайменше шість мерів та голів громад, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського під час звернення до правозахисної спільноти.

"Чи багато ми отримуємо зараз допомоги від таких організацій, як, скажімо, ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста в захисті й поверненні українських полонених у Росії? Взагалі-то ні", - заявив президент та відзначив, що нещодавно стало відомо про смерть у російському полоні міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва.

Сьогодні ж, за словами Зеленського, у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів міст та голів громад. Усі вони серед тисяч українців, які перебувають у полоні ворога не лише з 2022-го, але й з 2014-го року.

"Ми робимо все, щоб їх повернути. 3767 українців та українок уже повернули з полону", - додав він.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Обміни полоненими між Україною та Російською Федерацією (РФ) відбуваються від початку повномасштабного вторгнення ворога. Неодноразово ці процеси координувались й через посередників.

У листопаді, за підтримки білоруської сторони, на території Білорусі відбулась зустріч омбудсмена Дмитра Лубінця та російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової. Також на заході були представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Під час діалогу обидві сторони передали одна одній оновлені списки осіб, які перебувають у полоні.