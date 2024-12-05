Депутати повернули конфіскацію майна за корупцію у разі угоди зі слідством

Верховна Рада підтримали окремий законопроєкт №12243-1 про внесення змін до статті 77 Кримінального кодексу, яким повернули норму щодо конфіскації майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

З 21 листопада через законодавчу колізію антикорупційні органи втратили право конфіскувати майно в обвинувачених у корупції, які висловили згоду співпрацювати зі слідством в обмін на угоду.

Виявилося, що 20 листопада разом із законом №4074-IX про позбавлення колаборантів державних нагород було проголосовано норму, яка "вбиває" частину ухваленого 29 жовтня закону №4033-IX про угоди зі слідством для обвинувачених у корупції, який був однією з вимог України в межах програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility.

Йшлося про статтю 77 Кримінального кодексу України, звідки законом про позбавлення нагород було викреслено норму щодо призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого у корупційному злочині, який іде на угоду зі слідством.

Норму про конфіскацію намагалися повернути через законопроєкт №10242 про посилення кримінальної відповідальності за поширення інформації з електронних реєстрів, який передбачав термін тюремного ув'язнення для журналістів-розслідувачів. Але депутати не підтримали цей законопроєкт та повернули його на повторне читання.