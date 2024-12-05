В Україні прискорилося зростання цін: НБУ оцінив інфляцію

Фактична споживча інфляція в жовтні пришвидшилася (до 9,7% р/р) та перевищила траєкторію прогнозу НБУ. За оцінками НБУ, інфляція зросла також у листопаді, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (листопад 2024 року).

НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція перевищила 10%.

Держстат оприлюднить офіційну інформацію 10 грудня.

Як зазначають в НБУ, фундаментальний інфляційний тиск також посилився в жовтні. Базова інфляція зросла до 8,3% р/р унаслідок швидкого подорожчання оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості сировини, подальшого зростання витрат бізнесу на е/е та оплату праці, а також ефектів перенесення девальвації в попередні періоди на ціни.

Ціни на продукти

За даними НБУ, у жовтні продовольча інфляція стрімко пришвидшилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед низки овочів і фруктів.

Крім того, через подорожчання продовольчої сировини, а також подальше збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці швидше зростали ціни на оброблені продукти харчування.

Ціни на непродовольчі товари та послуги

Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника в попередні періоди.

"Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття", - зазначили в НБУ.

Дещо швидше зростали ціни на послуги, зокрема з охорони здоров’я, зв’язку й особистого догляду через зростання виробничих витрат.

Ціни на бензин

Зростання цін на пальне в жовтні сповільнилося. Пропозиція на ринку палива й надалі залишалася значною, попри нетривале подорожчання сировини в першій половині жовтня, повідомили в НБУ.

Адміністративно регульовані ціни

Натомість стрімкіше дорожчали алкогольні та тютюнові вироби, в тому числі під впливом послаблення обмінного курсу гривні в попередні періоди та боротьби з тіньовою продукцією.

Пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання.

Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення, додали в НБУ.

Зростання цін в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у жовтні склало 1,8%. Річна інфляція сягнула 9,7%

У НБУ очікують, що вже до кінця року інфляція може перевищити 10%, проте інфляція піде на спад навесні 2025 року, а наприкінці 2025 року становитиме 6,9%.