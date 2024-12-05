У Молдові прем'єр пропонує оголосити надзвичайний стан в енергетиці

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан попросив запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі, а також оголосив про відставку міністра енергетики Віктора Парлікова. Заяву Речана наводить TV8, повідомляє Європейська правда.

За його словами, надзвичайний стан зберігатиметься до вирішення проблемної ситуації в енергетичному секторі.

Відповідаючи на запитання журналістів, що означає це рішення, Речан заявив, що існує ризик часткового, якщо не повного, припинення постачання електроенергії, а також інших видів енергії, і що влада повинна мати інструменти для прийняття таких рішень, як обмеження експорту енергії.

Молдовський прем’єр заявив, що візьме на себе портфель міністра енергетики, доки не буде призначений новий очільник відомства.

"Він (Парліков, – Ред.) відповідав за управління енергетичним сектором і припустився помилок, які привели нас до кризи" , – так пояснив Речан відставку міністра енергетики.

Крім міністра енергетики прем’єр Молдови закликав до відставки глави Energocom Віктора Бинзаря і члена наглядової ради Moldovagaz Сергія Тофілата.

За словами прем'єра, Тофілат блокував закупівлю газу відповідальними установами, коли ціна була найбільш вигідною, а через Бинзаря газ не закуповували, коли це було можливо.

Нещодавно міністр енергетики Молдови їздив на перемовини з керівником "Газпрому" до Росії. Вони говорили про продовження постачання газу у 2025 році після припинення транзиту через Україну та борг за газ, який Росія приписує Молдові.

Згодом Речан попередив, що попереду "дуже складна зима".