Активність російських диверсантів не зросла, але загроза залишається – ДПСУ

Наразі не фіксується збільшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зараз не збільшується. Фактично свого часу їхня активність зменшилася, і ми не бачимо регулярності або значного використання ворогом своїх ДРГ. Але, звісно, загроза від них нікуди не ділася" , – зазначив Демченко.

За словами речника ДПСУ, активність ворожих ДРГ знизилася, в тому числі, і через ведення Силами оборони України операції на Курщині.