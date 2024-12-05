Активність російських диверсантів не зросла, але загроза залишається – ДПСУ
Наразі не фіксується збільшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.
"Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зараз не збільшується. Фактично свого часу їхня активність зменшилася, і ми не бачимо регулярності або значного використання ворогом своїх ДРГ. Але, звісно, загроза від них нікуди не ділася", – зазначив Демченко.
За словами речника ДПСУ, активність ворожих ДРГ знизилася, в тому числі, і через ведення Силами оборони України операції на Курщині.
"Якщо казати про ДРГ, то так, я не виключаю, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася в тому числі і через ведення операції в Курській області Силами оборони України", – додав Демченко.