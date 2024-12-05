Очільник МЗС Росії зустрівся з проросійськими колегами з Угорщини і Словаччини
Глава МЗС РФ Сергєй Лавров на полях міністерської зустрічі ОБСЄ на Мальті зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Угорщини та Словаччини Петером Сійярто і Юраєм Бланаром, повідомляє Європейська правда.
Спочатку Лавров провів переговори із Сійярто. При цьому міністри востаннє бачилися цього понеділка, коли глава угорського МЗС приїжджав до Москви і повторював свою давно відому тезу про те, що "Угорщина – на стороні миру".
Пізніше відбулася зустріч Лаврова із Бланаром.
Словаччина разом з Угорщиною наразі є єдиними країнами Європейського Союзу, які значною мірою пристосовуються до Росії, попри її агресію проти України.
Юрай Бланар та Петер Сійярто також проводили двосторонні зустрічі з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью Йорку у вересні.