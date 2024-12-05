ВООЗ сертифікувала перший молекулярний тест для діагностики туберкульозу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше сертифікувала молекулярний тест для діагностики туберкульозу та виявлення стійкості до антибіотиків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ВООЗ.

ВООЗ вперше сертифікувала молекулярний тест для діагностики туберкульозу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про прекваліфікацію молекулярного тесту Xpert® MTB/RIF Ultra, який використовується для діагностики туберкульозу (ТБ) та виявлення стійкості до антибіотиків. Це перший тест такого типу, який відповідає суворим стандартам якості, безпеки та ефективності ВООЗ.

Туберкульоз залишається однією з найбільших загроз для глобального здоров’я, забираючи понад мільйон життів щороку. Особливо складним викликом є раннє виявлення мультирезистентних форм хвороби, що критично важливо для зниження смертності.

"Ця перша попередня кваліфікація діагностичного тесту на туберкульоз знаменує важливу віху в зусиллях ВООЗ щодо підтримки країн у розширенні та прискоренні доступу до високоякісних тестів на туберкульоз, які відповідають як рекомендаціям ВООЗ, так і її суворим стандартам якості, безпеки та ефективності" , - зазначив Юкіко Накатані, помічник генерального директора ВООЗ.

Як працює тест

Тест розроблений компанією Cepheid Inc. Він дозволяє виявити ДНК бактерії Mycobacterium tuberculosis у зразках мокротиння та визначити стійкість до рифампіцину, ключового антибіотика для лікування мультирезистентного туберкульозу. Результати доступні вже за кілька годин.

Тест призначений для пацієнтів із підозрою на легеневий туберкульоз, які ще не починали лікування або отримували терапію менше трьох днів за останні пів року.

Новий стандарт у боротьбі

Прекваліфікація цього тесту підкреслює прагнення ВООЗ забезпечити рівний доступ до сучасних технологій для діагностики та лікування туберкульозу. В рамках цієї ініціативи організація також працює над оцінкою семи інших тестів на туберкульоз, щоб розширити діагностичні можливості у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

"Попередня кваліфікація прокладає шлях для справедливого доступу до передових технологій, надаючи країнам можливість боротися з подвійним тягарем туберкульозу та туберкульозу, стійкого до ліків" , - наголосив Рожеріо Гаспар, директор ВООЗ з регулювання та попередньої кваліфікації.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я представила перелік із 17 патогенів, що регулярно викликають серйозні захворювання у людей та потребують пріоритетної розробки вакцин.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) пропонує країнам розглянути можливість регулювання цифрових пристроїв, таких як смартфони, за аналогією з тютюновими виробами, щоб боротися з негативним впливом соціальних медіа на психічне здоров'я молоді.