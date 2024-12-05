Україна та США планують оновити торговельну угоду наступного року

Україна та Сполучені Штати Америки готові підписати протокол до Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво на початку січня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України за результатами зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко з торговою представницею США Кетрін Тай у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що сторони обговорили оновлення Угоди про торгівельне та інвестиційне співробітництво (TICA), яка була ухвалена 2008 року та висловили спільне бажання найближчим часом підписати протокол до Угоди, включаючи додатки щодо боротьби з корупцією та належної регуляторної практики.

"Україна готова підписати протокол до цієї угоди на початку січня 2025 року. Це важливий крок для створення прозорого бізнес-середовища й залучення інвестицій в Україну, особливо в контексті повоєнної відбудови" , - зазначила Свириденко.

Зокрема, документ спрямований на спрощення торговельних процедур між двома країнами шляхом усунення бар'єрів у торгівлі, розширення доступу до ринків, стимулювання двостороннього товарообігу та створення прозорих умов для бізнесу.

Особливу увагу приділено захисту інвестицій та розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі й аграрному секторі, а також наданню Україні технічної підтримки для реалізації економічних реформ та вдосконалення правової бази.

Крім того, сторони обговорили перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту української сталі у США. Свириденко наголосила на важливості розширення доступу українських металургів до американського ринку.