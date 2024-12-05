У МОЗ закликали дарувати дітям менше цукерок на День Святого Миколая

У відомстві нагадують, що природні цукри з фруктів та ягід діють на організм інакше, ніж додані цукри, які є, наприклад, у кондитерських виробах і газованих напоях, повідомляє Лівий берег.

Зловживання солодощами з великою кількістю доданого цукру може призвести до таких наслідків як:

карієс;

ожиріння;

цукровий діабет 2-го типу;

артеріальна гіпертензія та інші розлади серцево-судинної системи.

Фахівці пояснюють, що дітям так подобаються солодощі з доданим цукром тому, що вони мають насичений солодкий смак і здатність швидко підвищувати рівень цукру в крові.

Це стимулює викид дофаміну — нейромедіатора, що створює відчуття задоволення, і організм прагнутиме отримати ще більше цукру для підтримання цього стану. Відповідно, дитина хотітиме з’їсти всі подаровані цукерки за раз, а якщо у солодкому подарунку замість цукерок чи принаймні замість частини з них будуть фрукти, це заохотить дитину їсти не лише солодке.

ЦГЗ наголошує, що фрукти і ягоди мають низку переваг: