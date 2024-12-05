Шмигаль: Кабмін розширює програму "Доступні ліки"

Кабінет міністрів вирішив розширити програму "Доступні ліки". Зокрема, з 2025 року всі аптеки відпускатимуть препарати за цією програмою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час виїзного засідання Кабінету міністрів у Харківській області.

"У межах пакета "Зимової підтримки" ми також будемо розширювати програму "Доступні ліки". У бюджеті 2025 року на програму закладено 6,6 млрд гривень. Цей крок дозволить ще як мінімум 500 тисячам українців заощадити кошти на лікуванні", - сказав Шмигаль.

За його словами, вперше до програми будуть включені препарати для дітей.

Окрім того, з 2025 року всі аптеки відпускатимуть препарати за програмою "Доступні ліки". Міністерство охорони здоров'я готує відповідні нормативні зміни.

"Доступні ліки"

Нагадаємо, українці можуть отримати деякі ліки безкоштовно або з доплатою. Це можна зробити у рамках урядової програми "Доступні ліки".

Програма допомагає дбати про здоров'я тих людей, хто має хронічні захворювання або певні стани, які потребують постійного прийому ліків.