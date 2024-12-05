Нардепка озвучила області, де відбувалася системна "бусифікація"

Народний депутат від фракції Голос, член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська назвала три області, де ТЦК системно проводили «бусифікацію», повідомляє Новое время.

«Були області, де це відбувалося системно: Закарпаття, Одеська область, Буковина. І системно з цих областей потім частина тренувальних центрів не хотіла брати людей, бо ті люди, які були набрані з вулиці, були батьками трьох дітей із відстрочкою, люди з інвалідністю, ще якісь моменти» , — заявила Бобровська в ефірі Radio NV.

Депутатка також сказала, що відповідальність за те, що було застосовано силу, понесли одиниці.

4 грудня представник омбудсмена Дмитра Лубінця у Києві та Київській області Микита Козиренко заявив, що в Україні майже повністю викорінили так звану бусифікацію. Сам Лубінець заявив, що Козиренко не займається цими питаннями.