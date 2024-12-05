Україна та ЄС підписали угоду щодо використання доходів від заморожених росактивів

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM). З посиланням на пресслужбу Мінфіну, повідомляє ЮрЛіга.

Зазначається, що це який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

"Механізм дозволить використати доходи від заморожених суверенних активів рф для покриття основної суми позики залучених від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою" , - йдеться в повідомленні.

Кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine - ERA).