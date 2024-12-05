НАБУ проводить обшуки у голови Господарського суду Львівської області

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в очільника Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексглави Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотницького. З посиланням на джерела НАБУ, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами наших джерел, в суддів виявили один мільйон доларів. Наразі тривають слідчі дії, Артимовича і Плотніцького поки не затримано.

Василь Артимович очолив Госпсуд Львівщини 21 березня 2023 року. Борис Плотніцький був призначений головою Західного апеляційного господарського суду 1 жовтня 2018 року.

У серпні цього року Вища рада правосуддя звільнила Плотніцького та відправила у відставку.

Нагадаємо, 2 грудня працівники ДБР затримали адвоката та ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова та оголосили підозру в участі у злочинній організації та участі у її злочинах та в одержанні хабаря. Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив Ємельянова під варту без права на заставу.

У ДБР стверджують, що він разом з іншими суддями побудував «бізнес» на судових рішеннях. Члени злочинної організації за хабарі виносили потрібні рішення, переважно у господарських спорах.

Слідство інкримінує Ємельянову отримання хабаря за рішення, яке він ухвалив у 2008 році працюючи на посаді судді господарського суду Донецької області. За даними слідства, він у змові зі злочинною організацією та отримавши хабар, передав одному з товариств земельну ділянку (близько 20 га) у місті Святогірськ на Донеччині.