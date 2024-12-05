Окупанти з 2014 року примусово мобілізували до армії РФ близько 50 тис жителів Криму

З початку окупації Криму у 2014 році до російської армії було мобілізовано близько 50 000 жителів півострова. Про це йдеться у звіті про результати діяльності Представництва президента України в Автономній Республіці Крим за 2022-2024 роки, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що наприкінці грудня 2024 року в окупованому Криму завершиться вже 20 призовна кампанія, яку проводить Росія.

Протягом 2024 року окупаційна влада призвала на службу 5,5 тисяч осіб. Представництво заявляє, що це порушує норми IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, є воєнним злочином.

Окрім примусової мобілізації, російські окупанти вживають репресивних заходів проти тих, хто відмовляється служити в російській армії.

Усього за ухилення від військової служби окупаційна влада Криму порушила 553 кримінальні провадження, з них 244 - після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Представництво президента зафіксувало не менше 497 випадків, коли суди окупаційної влади визнали мешканців Криму винними у відмові від служби в армії РФ.