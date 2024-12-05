Макрон прийняв відставку французького прем'єра

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє подав прохання про відставку президенту Еммануелю Макрону. Він продовжить виконувати обов’язки до призначення наступника. З посиланням на BFMTV, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Французький президент прийняв прохання про відставку прем'єра Барньє. Однак прем'єр все ж залишатиметься відповідальним за поточні справи до призначення свого наступника.

Нагадаємо, що вчора, 4 грудня, парламент Франції виніс вотум недовіри уряду прем'єра Мішеля Барньє. Після цього міністрів відправили у відставку.

Детальніше, про те, що призвело відставки уряду Франції, та на що чекати далі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що наприкінці минулого місяця видання Politico писало, що Франція перебуває на межі політичної кризи. Причиною цьому нібито стало те, що уряд меншості під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє ризикував втратити довіру парламенту.