Ексочільник МЗС Кулеба спростував фейк про те, що нібито утік до США

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що буде жити в Україні і таким чином спростував фейк про начебто втечу до США.﻿ Відповідне звернення він оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах, повідомляє Лівий берег.

Кулеба сказав, що фейк про його нібито втечу до США почали розганяти ще у вересні, а нині це відбувається з особливою інтенсивністю.

Він навів цитату з оригінального релізу Гарварду, в якій ідеться про те, що «Кулеба залишатиметься в Україні, здійснюючи кілька візитів до Кембриджа, штат Масачусетс, протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарварду».

Ексміністр додав, що на початку січня розкаже про те, чим надалі займатиметься.

«Але у будь-якому разі я буду й надалі жити в Україні, в Києві. Скоро поїду на Гуцульщину, потім на Полтавщину, потім Черкащину і запишу вам історії звідти. Я нікуди не переїжджаю, просто використовую свої знання, вміння та контакти у світі для нашої з вами країни» , - сказав Кулеба.

Як відомо, ексміністр став старшим науковим співробітником Центру науки і міжнародних відносин імені Белфера при Гарвардській школі управління імені Джона Кеннеді (США).