Шестеро предателей получили 15 лет заключения за участие в войне против Украины

За державну зраду шість зрадників України отримали 15 років ув'язнення. Їхні вироки включають конфіскацію майна. З посиланням на заяву Офісу генерального прокурора, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав винними шістьох осіб у державній зраді та колабораційній діяльності. Їх засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про зрадників

Правоохоронці довели, що у січні 2022 року житель Луганська добровільно приєднався до військ Російської Федерації. Там він отримав посаду навідника БТР. Чоловік займався будівництвом оборонних споруд і охороною складів із боєприпасами.

Пізніше до армії окупантів приєдналися ще п’ятеро громадян із Луганської та Донецької областей. Серед них зокрема був колишній в’язень, який підписав контракт з окупантами, перебуваючи у виправній колонії Макіївки.

Офіс генпрокурора повідомив, що усі шестеро брали участь у військових діях проти Збройних сил України. Вони зводили фортифікації, охороняли склади з боєприпасами, доставляли їх на позиції та брали безпосередню участь у боях в Луганській області, зокрема поблизу Врубівки, та в Донецькій - у районі Авдіївки та селищ Нью-Йорк, Берестове, Кліщіївки, Верхньоторецького.

Чоловіків було затримано українськими військовими у серпні-жовтні 2024 року. До оголошення вироків вони перебували під вартою.