Зеленський обговорив з Рютте запрошення у НАТО і посилення бригад ЗСУ

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив важливість для України отримання запрошення до НАТО та підсилення бойових бригад боєприпасами.﻿ З посиланням на главу Української держави у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

«Провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за проведення засідання Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ. Я наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення наших бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони України у зимовий період проти російського повітряного терору» , – розповів Зеленський.

Президент також акцентував на тому, що важливе безперебійне постачання снарядів калібру 155 мм, озброєнь і військової техніки з оголошених пакетів підтримки для своєчасного комплектування бойових бригад.

Крім того, Зеленський і Рютте домовилися активніше співпрацювати з партнерами для виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО щодо систем протиповітряної оборони та додаткового посилення України проти російського повітряного терору взимку.

Президент зазначив, що координує з генсеком НАТО позиції задля наближення справедливого та стабільного миру.