Путін схвалив договір між РФ та Білоруссю про гарантії безпеки

Володимир Путін своїм указом схвалив проєкт договору між Російською Федерацією і Білоруссю щодо гарантій безпеки у рамках союзної держави, повідомляє Радіо Свобода.

У документі йдеться про те, що Міністерство закордонних справ під час переговорів може вносити до узгодженого тексту договору зміни незначного характеру. Договір передбачається підписати на найвищому рівні, тобто за участю самого Путіна і білоруського авторитарного керівника Олександра Лукашенка.

Напередодні повідомлялося, що проєкт схвалив Лукашенко.

Зміст проєкту договору в указі не наводиться. Раніше повідомляли про його підготовку і, зокрема, про те, що договір передбачатиме військову допомогу сторін одна одній у разі нападу на одну з них (таке зобов’язання, втім, міститься й у чинному Договорі про колективну безпеку країн – членів ОДКБ). Один із пунктів договору, як повідомляли раніше, стосуватиметься умов використання розміщеної в Білорусі російської ядерної зброї.

Лукашенко неодноразово, не наводячи доказів, заявляв, що країни Заходу нібито готують напад на Білорусь, і погрожував ядерною відповіддю за такий напад.

Росія цього року підписала договір про стратегічне партнерство – фактично про військовий союз – із Північною Кореєю. Він набув чинності напередодні після обміну ратифікаційними грамотами у Москві. Про це повідомило північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК.

Готується підписання ще одного договору про стратегічне партнерство між Росією й Іраном. Він має бути підписаний під час візиту іранського президента до Москви. Очікуваний у жовтні візит, однак, не відбувся, терміни нової поїздки поки що невідомі.

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