Зеленський підписав рішення РНБО про заборону переведення медиків у піхоту

Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони щодо «протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період». Документ оприлюднив Офіс президента, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, рішення доручає Кабінету міністрів протягом місяця ухвалити рішення щодо «встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою)». Винятки становлять переведення за власним бажанням.

Крім того, рішення передбачає опрацювати «доцільність перегляду» умов бронювання військовозобов’язаних медичних працівників, фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров’я, які працюють за основним місцем роботи в медичних закладах.

Зокрема, це стосується зняття обмежень щодо відсоткової частки військовозобов’язаних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у цих закладах є основним місцем роботи, незалежно від військово-облікової спеціальності.

Поміж інших пунктів РНБО доручає Кабінету міністрів протягом трьох місяців вжити додаткових заходів для «комплексного вирішення» питань щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові і компонентів крові, функціонування системи крові.

Зеленський доручив контроль за виконанням рішення РНБО секретарю Ради Олександру Литвиненку.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

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