Бывшему судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест

Колишній голова Макарівського районного суду Олексій Тандир залишиться під вартою ще два місяці. Таке рішення ухвалив суд. З посиланням на "Ґрати", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Під час судового засідання прокурор зазначав, що все ще зберігаються ризики того, що Тандир буде переховуватися або тиснути на сім'ю загиблого нацгвардійця, якщо його відпустять зі слідчого ізолятора.

У свою чергу Тандир закликав суд змінити запобіжний захід на більш м'який, ніж арешт. Він перебуває під вартою вже півтора роки. Але суддя не задовольнив його прохання та залишив колишнього голову Макарівського райсуду у СІЗО.

Нагадаємо, 26 травня 2023 року тоді ще голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на одному з блокпостів у Києві збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.

Як з'ясувалося пізніше, Тандир керував автомобілем у нетверезому стані. У загиблого військового залишилася дружина та троє дітей.

Після цього суд вирішив обрати запобіжний захід для Тандира у вигляді тримання під вартою. Можливості внести заставу для підозрюваного не передбачили.

При цьому 6 серпня цього року Вища рада правосуддя (ВСП) вирішила звільнити Олексія Тандира з посади судді.