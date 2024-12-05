"Укренерго" оприлюднили графіки відключень на п'ятницю

Графіки відключення світла в Україні завтра, 6 грудня, також діятимуть. Для економії електроенергії буде застосовано одну-дві черги відключень.﻿ З посиланням на заяву "Укренерго", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Співробітники компанії пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.

Для побутових споживачів:

06:00 - 07:00 - одна черга відключень;

07:00 - 20:00 - дві черги відключень;

20:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

05:00 - 23:00 - застосування графіків обмеження потужності.

"Нагадуємо, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада" , - зауважили в "Укренерго".

Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію навіть тоді, коли світло з’являється за графіком.