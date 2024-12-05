"Укренерго" оприлюднили графіки відключень на п'ятницю
Графіки відключення світла в Україні завтра, 6 грудня, також діятимуть. Для економії електроенергії буде застосовано одну-дві черги відключень. З посиланням на заяву "Укренерго", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
Співробітники компанії пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.
Для побутових споживачів:
- 06:00 - 07:00 - одна черга відключень;
- 07:00 - 20:00 - дві черги відключень;
- 20:00 - 22:00 - одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 05:00 - 23:00 - застосування графіків обмеження потужності.
"Нагадуємо, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", - зауважили в "Укренерго".
Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію навіть тоді, коли світло з’являється за графіком.