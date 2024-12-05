У Німеччині точаться дискусії щодо можливості миротворців в Україні

У Німеччині точаться дискусії щодо можливих післявоєнних сценаріїв для України. Зокрема, й про те, чи повинні бійці Бундесверу брати участь у можливій миротворчій місії. З посиланням на Tagesschau, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус не відкидає можливість участі Німеччини в миротворчих силах для України.

"Ми готуємося, ми програємо сценарії, але робимо це конфіденційно... Зараз не час публічно обговорювати сценарії" , - сказав міністр оборони Німеччини.

Пісторіус зауважив, що відповідь на питання про військову участь у миротворчих силах в кінцевому підсумку залежатиме від того, "якими будуть умови".

"Якщо буде припинення вогню і якщо хтось - хто б це не був - вирішить вжити там миротворчих заходів за допомогою військових засобів, це буде залежати від типу мандата, обсягу, вимог і згоди воюючих сторін" , - пояснив міністр.

Зауважимо, що думка німецького канцлера Олафа Шольца різниться з заявою Пісторіуса. Вчора, 4 грудня, під час виступу перед Бундестагом Шольц відкинув обговорення участі Німеччини в можливих миротворчих силах для України як "недоречне".

Натомість міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вчора також заявила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні.

Нагадаємо, що схожу ініціативу раніше обговорювала новий верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.

На її думку, Європа могла б "зіграти свою роль", якщо вдасться вийти на припинення вогню з необхідністю відправки військ для перевірки його дотримання.