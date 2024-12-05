Таміла Ташева та Богдан Лукашук стали народними депутатами. Центральна виборча комісія зареєструвала їх на новій посаді. З посиланням на дані ЦВК, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як зазначають у ЦВК, на сьогоднішньому засіданні було розглянуто документи Ташевої, її зареєстрували народним депутатом, обраним на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос".

Водночас до ЦВК надійшла постанова Ради про дострокове припинення повноважень нардепа Альони Шкрум.

Тому комісія визнала Богдана Лукашука, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку "Батьківщини" під 27-м номером, обраним нардепом України.

"Комісія також розглянула заяву та документи Богдана Лукашука та зареєструвала його народним депутатом України" , - уточнили у ЦВК.

Таміла Ташева

Нагадаємо, що Таміла Ташева народилася 1985 року в узбекистанському місті Самарканд у родині депортованих із Криму кримських татар.

Вона навчалася у Таврійському університеті імені Вернадського на факультеті східних мов.

У 2002 році стала частиною Кримськотатарського молодіжного центру.

У 2014 році Ташева брала участь у створенні Facebook-сторінки Крим SOS, яка висвітлювала окупацію півострова. Пізніше Крим SOS перетворилася на громадську організацію, яка займається питаннями кримських татар, що зникли безвісти.

25 жовтня 2019 року Ташеву було призначено заступницею постпреда президента України в Криму.

25 квітня 2022 року вона стала постпредом президента України у Криму.

Богдан Лукашук

Богдан Лукашук народився 10 жовтня 1982 року у Хмельницькому. Він є сином екснардепа Олега Лукашука.

2006 року закінчив Хмельницький національний університет, інженерно-технічний факультет.

2011 року закінчив Київський національний економічний університет імені В.В. Гетьмана.

З 2006 по 2012 рр. працював помічником нардепа від "Блоку Юлії Тимошенко" Євгена Константинова.

З 2012 до 2014 рр. працював помічником нардепа від "Партії регіонів" Антона Яценка.

З 2014 до 2015 рр. був заступником голови Хмельницької райдержадміністрації.

У 2020 році був обраний депутатом Хмельницької міськради.

Нагадаємо, вчора, 4 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента Криму.