Трамп і його команда почали змінювати риторику щодо України - генерал Годжес

Екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації перегляне свої передвиборчі заяви щодо України. З посиланням на інтерв'ю Годжеса, повідомляє Hromadske.

Він зазначив, що ключові фігури в оточенні Трампа демонструють підтримку України.

Ходжес навів приклади: майбутній віцепрезидент Джеймс Венс не робив антиукраїнських заяв після виборів, радник президента з нацбезпеки Майк Волц висловлюється на користь України, а кандидат на посаду держсекретаря Марко Рубіо дотримується проукраїнської позиції. Генерал визнав, що в команді Трампа є прихильники заморожування війни і відмови України від вступу в НАТО, але відзначив зміну риторики: «Трамп і його команда вже почали змінювати тон».

Особливу надію Ходжес покладає на генерала Кіта Келлога, якого Трамп планує призначити спецпредставником щодо України та Росії. За словами Ходжеса, Келлог виявляє прихильність до України і жорстку позицію щодо Росії

Генерал висловив занепокоєння можливим призначенням Тулсі Габбард на пост глави Національного розвідувального управління, але зазначив, що її дії залежатимуть від вказівок Білого дому.

Ходжес підкреслив, що нова адміністрація США усвідомлює важливість підтримки України до повного відступу Росії.