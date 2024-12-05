Росія за день "впустила" три авіабомби на свої населені пункти

Російські пілоти в черговий раз "впустили" авіабомби на територію сіл Російської Федерації. Цього разу це сталось у Бєлгородській області. З посиланням на ASTRA, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними джерел ASTRA, наприкінці листопда російські ПКС впустили відразу три ФАБи на Бєлгородську область.

Відомо, що один з них "нештатно зійшов" поруч із житловим будинком у селі Весела Лопань Бєлгородського району. Це за понад 30 км від кордону з Україною. Постраждалих і пошкоджень вдалося уникнути.

Інша авіабомба впала в полі за 7 кілометрів від села Безсонівка. Третю за день ФАБ знайшли в селі Драгунське. Цього разу боєприпас упав у районі підстанції, за 3 кілометри від житлових будинків.

Всього, за даними ASTRA, відомо щонайменше про 162 випадки падіння авіабомб у Росії та на окупованих територіях України за 2024 рік.

Зокрема, раніше повідомлялось також про тири випадки таких ситуацій.

Використання авіабомб з УМПК для атак по Україні

Щоб протидіяти українській ППО, Росія почала оснащувати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Це модернізація додає бомбам крила та супутникове наведення, що дозволяє запускати їх із території РФ.

Російська армія активно використовує УМПК з весни цього року, однак оновлені ФАБ виявилися ненадійними - бомби нерідко не долітають до цілі.

Зокрема, 4 травня російський літак скинув ФАБ-500 на Бєлгород, що спричинило поранення семи людей.