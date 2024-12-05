Єрмак відвідав Флориду та Вашингтон, зустрівся з Джей-Ді Венсом та Майком Волтцом - ЗМІ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів у США низку зустрічей з американськими політиками та посадовцями. З посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

Співрозмовники УП розповіли, що протягом останніх півтори доби Єрмак побував у Флориді і Вашингтоні. Йому вдалося поспілкуватися із новообраним віцепрезидентом Джей-Ді Венсом і майбутнім радником з нацбезпеки новообраного президента США Дональда Трампа Майком Волтцом.

Також керівник ОП зустрівся із майбутньою очільницею апарату Білого дому Трампа Сьюзан Вайлз.