У грудні українці, яким виповнилося 18 років, зможуть отримати кошти на купівлю книг

Українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень від держави на придбання українських книжок. З посиланням на Міністерство цифрової трансформації, повідомляє Новое время.

Після запуску програми єКнига подати заяву на виплати можна буде всього кількома кліками через додаток Дія.

Отримані кошти можна буде витратити на паперові, електронні або аудіокниги.

Детальніші подробиці про послугу відомство обіцяє оприлюднити пізніше.

Як отримати виплати?

Завантажте додаток Дія на свій смартфон.

Оберіть послугу єКнига.

Перейдіть за посиланням і відкрийте віртуальну банківську картку єКнига в одному з українських банків.

Подайте заявку.

Якщо заявку схвалено, гроші будуть зараховані на картку єКнига. Їх потрібно витратити протягом трьох місяців.

Оплата книг здійснюється безготівково: за допомогою безконтактного платежу через смартфон (NFC) на терміналі в книгарні або за реквізитами картки єКнига на сайті книгарні.

Програму можуть використовувати громадяни України, яким у 2024 році виповнилося 18 років. Крім того, через рік після завершення воєнного стану таку допомогу зможе отримати один із батьків або законний представник при народженні дитини.