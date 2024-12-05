Мера міста-супутника Хмельницької АЕС підозрюють у службовій недбалості

Меру міста Нетішин на Хмельниччині Олександру Супрунюку оголосили підозру у службовій недбалості через закупівлю неякісних FPV-дронів. Про це мер Супрунюк написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що справа пов’язана із закупівлею FPV-дронів для ЗСУ, які, за даними слідства, були укомплектовані низькоякісними комплектуючими.

За словами Супрунюка, підозру вручили 4 грудня представники прокуратури та СБУ.

"До мене завітав прокурор міста Нетішин під конвоєм Служби безпеки України і вручив мені підозру у службовій недбалості, а не корупції. Настійливо рекомендували мені сьогодні зустрітись із прокурором, але я повідомив, що у мене сьогодні відрядження в Асоціацію міст, де буде зустріч з комітетом Верховної Ради з питань оборони та представниками СБУ з приводу безпідставності введення військової адміністрації у місті Нетішин і тих зловживань, які зараз відбуваються. Я пов’язую ці дві події та вважаю, що мені намагались перешкодити потратити на цю зустріч, паралельно з цим розганяється зрада про корупцію" , - написав мер.

Згідно з даними слідства, виконком Нетішинської міськради уклав договори із ТзОВ "Дроніка" на суму 16,4 млн грн. У документах зазначено, що вказані дрони не відповідали заявленій комплектації. Зокрема, відеокамери та передавачі були низької якості, що дозволило підрядникам занизити собівартість виробництва й привласнити різницю.

За версією слідства, мер Нетішина не перевірив якість дронів і затвердив оплату за всі контракти. Правоохоронці підозрюють, що "накрутка" на кожному дроні становила від 4 до 7,5 тис. грн.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Якщо провину доведуть, Супрунюку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідство триває, а сам мер заявляє про безпідставність звинувачень.