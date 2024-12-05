Укргідроенерго відреагувало на скандал щодо угоди з фірмою, власник якої пов’язаний з РФ

Укргідроенерго оприлюднило офіційну заяву щодо скандальної угоди з турецької компанії Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, власник якої має зв’язки з Росією і перебуває під санкціями США, повідомляє Лівий берег.

Договір уклали на постачання кабельної продукції. У державній компанії наголосили, що ця закупівля не стосується будівництва жодної захисної споруди, зокрема, ДніпроГЕС.

«Відкрита процедура закупівлі кабелів на 150 кВ та 330 кВ була проведена з 29 листопада 2023 року до 13 грудня 2023 року, а договір було укладено 25 грудня 2023 року. Повідомляємо, що в період проведення закупівлі та на момент укладення контракту ні компанія ALTAIR LOJISTIK VE TICARET ANONIM, ні громадянин Андрійс Браденс не перебували у переліку осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції). Укргідроенерго повністю виконало всі вимоги українського законодавства, ретельно перевіривши контрагентів на предмет зв'язків з Російською Федерацією» , - заявила українська компанія.

Укргідроенерго додало, що станом на 4 грудня компанія Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, яка виграла згаданий тендер, не перебуває в жодних санкційних списках. Але після появи інформації у ЗМІ українська державна компанія розпочала проведення додаткових перевірок. «За результатами цих перевірок будуть вжиті відповідні заходи відповідно до діючого контракту та законодавства України», - запевнили в Укргідроенерго.

Що відомо про скандальний тендер

Financial Times оприлюднило матеріал про те, що Укргідроенерго уклало контракт із турецькою компанією на постачання кабелів та іншого обладнання для захисту Дніпровської ГЕС від російських атак.

Власник компанії, Андрейс Браденс, нещодавно потрапив під санкції Міністерства фінансів США за участь у мережі відмивання грошей для російських спецслужб. Бізнесмен з Лондона - громадянин Латвії. Він називає себе «міжнародним підприємцем», також працював з компаніями, які допомагали Москві закуповувати підсанкційну електроніку під час вторгнення в Україну.