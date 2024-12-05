На протестах у Грузії затримали українця - ЗМІ

У Тбілісі на антиурядовій акції протесту був нібито затриманий громадянин України.﻿ З посиланням на грузинський провладний телеканал "Руставі 2", повідомляє Європейська правда.

За інформацією телеканалу, в українця під час обшуку знайшли перцевий балончик і мобільний телефон.

Грузинські поліцейські заявили, що затримують чоловіка в межах кримінальної справи, пов'язаної з організацією групового насильства, за яку загрожує до 9 років позбавлення волі.

"Правоохоронці доставили затриманого у наручниках до відділку поліції" , – йдеться в матеріалі.

"Руставі 2" не уточнює, коли саме було затримано громадянина України.

У Міністерстві закордонних справ повідомили "Європейській правді", що зʼясовують інформацію про затримання українця.