Європа має зробити кроки для створення спецтрибуналу по РФ до квітня - президент РЄ

Європейські країни разом з Радою Європи працюють над створенням спеціального трибуналу, який займатиметься розслідуванням злочинів Росії внаслідок вторгнення в Україну. ﻿Про це сказав президент Ради Європи Ален Берсе під час пресбрифінгу в рамках триденного візиту в Україну.

Берсе наголосив, що у квітні країни Європи спільно з Радою Європи зроблять вагомий крок у питанні створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочинах внаслідок російської агресії.

Він зазначив, що "питання створення трибуналу – це процес переговорів. Створити його можна тільки за підтримки великої кількості держав. Ми – це не лише Рада Європи. Якщо потрібно долучитися до того, щоб розробити рамки, в яких ми могли б працювати, ми це зробимо. Крок уперед буде".

Берсе пояснив, що відсутність Росії у складі ключових європейських інституцій суттєво пришвидшує процес створення трибуналу.

"Єврорада вирішила виключити Росію зі свого складу. Крім того, РФ не є членом Європейського суду й конвенції про права людини. Це дуже зручно і важливо з огляду на процес створення спецтрибуналу" , – сказав президент Ради Європи.

Окремо очільник Ради Європи розповів про плани використати російські кошти для відновлення 10 000 зруйнованих окупантами об'єктів. Всі вони повинні бути внесені до реєстру і підтверджені документами.