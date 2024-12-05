Ворог проводить штурмові дії на Херсонщині, щоб захопити острови - речник УДА "Південь"

На Херсонському напрямку українське командування повністю володіє інформацією про наміри ворога, його ресурси, які він може збирати на напрямі, і для чого він може їх накопичувати. З посиланням на коментар представника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, повідомляє Ліга.net.

Відповідно, зазначив Братчук, з боку Сил оборони буде "адекватна відповідь на можливі дії ворога".

Загарбники продовжують штурмові дії, щоб захопити острівну зону на Дніпрі, й отримують відсіч українських захисників, розповів військовий.

За його словами, завдання окупантів із захоплення островів з'явилося після того, як Сили оборони відійшли з плацдармів, зокрема у районі села Кринки на лівому березі Дніпра.

Росіяни намагаються захопити острови, щоб збільшити зону вогневого ураження й розширити для себе сіру зону, додав Братчук.

"Тобто все очевидно, тут нічого такого особливо нового немає" , – зауважив він.

Раніше, 4 грудня, голова Херсонської ОВА повідомив, що Росія може готуватися до ще одного наступу на Херсон – окупанти зібрали 300 човнів для форсування Дніпра.

5 грудня очільник Миколаївської області заявив, що українські сили давно володіли цією інформацією та готувалися, реагуватимуть відповідно до ситуації. Він зазначив, що "ситуація складна, але контрольована".