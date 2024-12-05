Україна отримає від Фінляндії пакет допомоги на €25 млн

Президент Фінляндії Олександр Стубб сьогодні, 5 грудня, ухвалив рішення про надання Україні 26 пакетів допомоги на суму 25 мільйонів євро. Про це заявили в Міноборони Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі Фінляндія поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,3 мільярда євро. Цього разу, наприклад, пакет містить зимове спорядження для українських військових" , – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Зазначається також, що цей пакет допомоги буде наданий Україні на початку 2025 року.

"З оперативних міркувань та з метою гарантування доставки вантажу до місця призначення детальніша інформація про вміст допомоги, спосіб та графік доставки не надається" , - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зауважили, що під час ухвалення рішення про надання додаткової допомоги враховувалися як потреби України, так і ресурси Фінляндії.